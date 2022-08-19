حركة المبادرة الوطنية تدين حملة اللوبي "الصهيوني" ضد الرئيس عباس

رام الله - وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الحملة التي يشنها اللوبي الصهيوني وحكام الاحتلال على الرئيس محمود عباس لكشفه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

واستهجنت المبادرة الوطنية في بيان وصل وطن نسخة عنه اقدام الشرطة الألمانية على فتح تحقيق ضد الرئيس عباس واعتبرت ذلك رضوخا لابتزاز اللوبي الصهيوني و اعتداءً على الشعب الفلسطيني ونضاله العادل.

وقالت المبادرة إن من يجب ان يحاسب ويحاكم في محكمة الجنايات الدولية هم حكام إسرائيل الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ويواصلون الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث ونظام الابرتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية ويخرقون القانون الدولي كل يوم على مرأى ومسمع من العالم.

وأكدت المبادرة أن السكوت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يجسد سياسة المعايير المزدوجة ونفاق الكيل بمكيالين على الصعيد الدولي.