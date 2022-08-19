في أول فيديو له منذ اضرابه عن الطعام .. الأسير خليل العواودة: مستمر في الاضراب عن الطعام حتى الحرية

وطن: وجه الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة في كلمة مصورة ومسجلة رسالة الى الشعب الفلسطيني، حيا فيها صموده وتضامنه معه في معركة الامعاء الخاوية التي يخوضها.

وقال العواودة موجها حديثه للفلسطينيين " "أثقلنا عليكم بهذا الإضراب".

واكد العواودة استمراره في الإضراب عن الطعام حتى الحرية، معتبرا ان قرار تجميد اعتقاله الإداري الصادر عن محكمة الاحتلال بلا أهمية.

وأصدرت محكمة الاحتلال العليا مساء اليوم قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.



وجاء قرار المحكمة بعد ان تقدمت محامية العواودة بالتماس عاجل اليوم الجمعة، قررت بموجبه المحكمة "تجميد" الاعتقال الإداري.