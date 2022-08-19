تسع دول أوروبية "قلقة" لإغلاق الاحتلال مكاتب منظمات حقوقية وأهلية

وطن: أعربت تسع دول أوروبية منها المانيا وايطاليا وفرنسا الجمعة عن "قلقها العميق" إثر إغلاق جيش الاحتلال مكاتب منظّمات غير حكومية في الضفة الغربية المحتلة .

وفي بيان مشترك كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح 18 آب/اغسطس في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني".

واعتبروا أن "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا".

واقتحمت قوات الاحتلال فجر الخميس مدينة رام الله وأغلقت مكاتب سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية .

واكدت الدول الأوروبية التسع أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديموقراطية ومن أجل حل الدولتين".

وذكرت أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها منظمات إرهابية".

وأكدت انه "إذا تم تقديم أدلة مقنعة على عكس ذلك، سنتصرف على هذا الأساس".

كما اعربت الولايات المتحدة الخميس عن "قلقها" من هذه الخطوة.