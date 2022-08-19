محكمة الاحتلال العليا تصدر قرارًا بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة

رام الله - وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العليا مساء اليوم قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وجاء قرار المحكمة بعد ان تقدمت محامية العواودة بالتماس عاجل اليوم الجمعة، قررت بموجبه المحكمة "تجميد" الاعتقال الإداري.

ويشار الى ان قرار المحكمة بتجميد الاعتقال الإداري لا يعني بالضرورة إنهاء اعتقاله.

وقالت محامية الأسير عواودة انه لن يتم تعليق إضراب خليل عن الطعام لأنه يطلب الإفراج عنه وليس تجميد اعتقاله.

وقالت هيئة شؤون الاسرى ان قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة هراء ومثير للسخرية، وعلينا ان لا نلتفت له اعلاميا وجماهيرياً، والمطلوب مزيدا من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل واساليب الدعم والمساندة لهذا الاضراب البطولي.