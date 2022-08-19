واشنطن تعترف أن العقوبات الأمريكية على روسيا تؤثر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة

وطن: أعلن منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، أن الإدارة الأمريكية تحاول ضمان بقاء روسيا موردا مهما للأغذية والأسمدة للسوق العالمية، على الرغم من العقوبات ضد موسكو.

وقال أوبراين: "إذا نظرنا إلى المستويات والمسارات، يبدو أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية هذا العام منسجمة مع ما كانت عليه في العام الماضي. لذلك، فإن هدفنا هو إبقاء روسيا موردا مهما. وأنا أعتقد أن هذا ما يحدث بالفعل. نحاول التأكد من أن تستطيع جميع البلدان التي تعتمد على الحبوب الروسية الوصول إليها".

واعترف بأن واشنطن على علم بحالات الاضطراب والارتباك في عمليات تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا والتي تتسبب بها العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "لم نفرض عقوبات على الأغذية والأسمدة الروسية. ونعلم أنه في بعض الأحيان يكون هناك ارتباك عندما يكون هناك فشل في آليات الدفع أو الوضع المعتاد".