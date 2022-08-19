نصر الله: اذا لم يحصل لبنان على حقوقه النفطية ذاهبون للتصعيد حتى لو جرى توقيع الاتفاق النووي الإيراني

وطن: أكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنّ "موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي".

وفي كلمةٍ ألقاها ضمن احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم جنتا في إطار فعاليات "الأربعون ربيعاً"، أضاف نصر الله: "سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قُدم للدولة اللبنانية ما تطالب به، فنحن ذاهبون إلى الهدوء".

وشدّد على أنّه "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية، فنحن ذاهبون للتصعيد، سواء وقع الاتفاق النووي أم لا".

وبحسب نصر الله، فإنّ "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، والوسيط الأميركي الذي ما زال يضيّع الوقت الذي بات ضيقاً".

وتوجه نصر الله بالتبريك والعزاء لأسرة الشهيد إبراهيم النابلسي ورفاقه وكل الشهداء الذين ارتقوا في هذه الأيام في فلسطين، قائلا "نعيش ألمكم وحزنكم وافتخاركم ونراهن عليكم في الاستمرار حتى تحقيق النصر الآتي."