الاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد صلاح صوافطة

وطن: شيع الاف المواطنين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد صلاح صوافطة (58 عاما) إلى مثواه الأخير في المدينة.

وانطلق موكب التشييع من المسجد القديم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ومنه إلى منزل عائلة الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراته الثرى في المقبرة القديمة بالمدينة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال وعنجهيته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرا، مدينة طوباس وأصابت صوافطة في رصاصة بالرأس، وصفت بالحرجة، وأعلن الأطباء لاحقا عن ارتقائه شهيدا، كما أصيب آخر، واعتقل عدد آخر من الشباب.

والشهيد صوافطة، لديه ابن وحيد، وأربع بنات، وكان يتحضر لزفاف ابنته بعد أسبوع.