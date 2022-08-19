حماس تنفي بيان مفبرك زعم تأييدها تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال

وطن: تنفي حركة "حماس" صحة ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية عن بيان مزعوم ومفبرك باسم الحركة، يزعم تأييد تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها "نؤكد أن ذلك البيان مفبرك تماماً؛ كما نؤكد في الوقت ذاته موقفنا الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء".

ودعت حماس المؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية، والتأكد من الموقع الرسمي للحركة في نشر البيانات والتصريحات الرسمية للحركة.