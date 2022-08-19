إردوغان لهرتسوغ: سنُكسب العلاقات زخما جديدا مع تعيين السفراء

وطن: قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، إننا "سنُكسب العلاقات زخما جديدا مع تعيين السفراء".

وكانت قد أعلنت دولة الاحتلال، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وإعادة السفراء والقناصل إلى "تل أبيب" وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.

واتفق الطرفان على إعادة الطيران الإسرائيلي إلى تركيا. وعبرا عن "أملهما في تطور العلاقات في كل المجالات".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، قال يوم الأربعاء إن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لإسرائيل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

ويعتزم الرئيس التركي، زيارة دولة الاحتلال، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعلان الجانبين، الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى "تل أبيب" وأنقرة.

(عرب 48)