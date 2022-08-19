فاجعة أليمة في الأردن.. وفاة 5 أطفال في حريق بشقّة سكنية

وطن: لقي 5 أطفال مصرعهم في الأردن، الجمعة؛ إثر حريق اندلع في إحدى الشقق بمحافظة الزرقاء.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال فيه: "توفي خمسة أطفال صباح اليوم إثر حريق شب داخل شقة بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة بمحافظة الزرقاء".

وأضاف السرطاوي: "جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع وعملوا على إخماد الحريق".

وتابع: "أثناء التفقد للموقع، تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأُخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي"، دون الإشارة لهويتهم أو صلة القرابة بينهم.

وأشار السرطاوي، إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق.