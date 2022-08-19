"55 ألف" مُصلٍ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 55 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، اعداد كبيرة من قوات الاحتلال، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.