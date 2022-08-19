الحملة الأكاديمية الدولية توقع إتفاق تعاون مع النادي الأمريكي الفلسطيني

وطن: وقعت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد مذكرة تعاون مع النادي الأمريكي الفلسطيني، إشتملت على تبادل الزيارات والتعاون المشترك في تنفيذ أنشطة التضامن مع القضية الفلسطينية. وأوضح د. رمزي عودة الأمين العام للحملة بأن مشاركة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة في مناصرة القضية الفلسطينية سيكون له تأثير مهم في تغيير إتجاهات الرأي العام الأمريكي إيجابياً تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه، أشار مازن دولة رئيس النادي في شيكاغو الى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وبين كافة الأطر الرسمية والشعبية في فلسطين المحتلة، موضحاً بأن دور النادي يشتمل على إحتضان الجالية الفلسطينية الكبيرة في شيكاغو ورعاية المناسبات الوطنية وتطوير ودعم الجانب الثقافي والرياضي لابناء الجالية. وفي الاطار نفسه، ثمن السيد عبد الفتاح دولة رئيس فرع النادي في رام الله دور الحملة الاكاديمية الدولية في مناهضة الاحتلال مشيراً الى أهمية إتفاقية التعاون في العمل المشترك ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة وانما أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.