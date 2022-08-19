عشرات الوفيات جراء حرائق الغابات في الجزائر

وطن: ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 37 وفاة وأكثر من 180 جريحًا.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في تقريرها، إن "حصيلة ضحايا حرائق الغابات في البلاد ارتفعت إلى 37 وفاة من 26 وفاة يوم الأربعاء". وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضًا إلى 183 شخصا.

واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر، وكان الضحايا من ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس.

ولا يزال رجال الإطفاء يواصلون عملهم في عدة مناطق بمساعدة الطائرات المروحية، حيث تم إخماد غالبية الحرائق، وأصبح بعضها تحت السيطرة.