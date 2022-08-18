تجمع النقابات المهنية- نابلس يدين الاعتداء على مكاتب المؤسسات الاهلية الفلسطينية (6 ) ومصادرة مقتنياتها واغلاقها .

وطن: ادان تجمع النقابات المهنية - نابلس الاعتداء على مكاتب المؤسسات الاهلية الفلسطينية ( مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان ) ومصادرة مقتنياتها واغلاقها وترك قرار احتلالي يفيد بانها مغلقة .

ووصف التجمع في بيان وصل وكالة وطن نسخه منه ان ما يحدث يعتبر جريمة خطيرة و ضرب لاحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، داعيا كافة مؤسسات حقوق الانسان للقيام بدورها واتخاذ كافة الخطوات القانونية لوقف الانتهاكات الاحتلالية ضد المؤسسات الاهلية الفلسطينية .

وفيما يلي نص البيان

بيان رفض واستنكار صادر عن تجمع النقابات المهنية - نابلس

في اطار الحملة المسعورة للسلطة القائمة بالاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني باستباحه دمه وارضه ومقدساته ومؤسساته والتي لم يكن ولن يكون آخرها الجريمة التي اقدمت عليها سلطات الاحتلال فجر اليوم الخميس 18/08/2022 بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الاهلية الفلسطينية ( مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان ) ومصادرة مقتنياتها واغلاقها وترك قرار احتلالي يفيد بانها مغلقة .

ان تجمع النقابات المهنية- نابلس واذ يدين ويستنكر هذه الجريمة الخطيرة، ليؤكد انها ضرب لاحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويدعو كافة مؤسسات حقوق الانسان للقيام بدورها واتخاذ كافة الخطوات القانونية لوقف الانتهاكات الاحتلالية ضد المؤسسات الاهلية الفلسطينية .

تجمع النقابات المهنية - نابلس