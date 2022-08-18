الاحتلال يحوّل معتقلا من مخيم جنين إلى "الإعتقال الإداري"

وطن: حوّلت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الخميس، معتقلا من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال حوّلت المعتقل عبد السلام أبو الهيجاء إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "محكمة سالم" مددت توقيف عدد من المعتقلين من محافظة جنين لفترات متفاوتة وهم: محمد بعجاوي، أحمد عدنان جرادات، دينا جردارت، يزن زكارنة، أدهم الحسن، عبد الصمد فشافشة، جهاد زكارنة، عز الدين خزيمية، محمد فريحات، معتصم عطاطرة، علاء أبو الرب، مجد بعجاوي، صامد غانم، ربيع أبو حجاب، عميد القريني، ومحمد مرعب،

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل وسام عابد بغرامة مالية.