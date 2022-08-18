مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

وطن: لقي مساء اليوم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس أمام منزله ببلدة سعير شمال الخليل .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد تعرض للدهس من قبل أحد اقربائه أثناء لعبه أمام المنزل الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة جرى نقله على إثرها إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل إلا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.