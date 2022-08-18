بعد (19) عامًا من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير محمد طحاينة

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطـات الاحتلال أفرجت عن الأسير محمد داوود متعب محمد طحاينة (48 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة تسعة عشر عامًا.

وأوضحت "مهجة القدس" أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 19/08/2003م برفقة الأسير عمار موسى، ووجهت لهما سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وصدر بحق الأسير محمد طحاينة حكماً بالسجن (19) عامًا، وبحق الأسير عمار موسى حكمًا بالسجن (21) عامًا.