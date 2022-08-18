نادِ إنجليزي يرفض بيع حارسه لـ مانشستر يونايتد

وطن: كشفت تقارير صحفية موقف نادي ليدز يونايتد من التخلي عن خدمات حارس مرمى الفريق إيلان ميسلير، لصالح مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع حارس جديد، لينافس الإسباني ديفيد دي خيا في مركز حراسة مرمى الشياطين الحمر.

وارتبط مانشستر يونايتد بأكثر من اسم، وكان ضمنهم إيلان ميسلير حارس ليدز يونايتد.

وحسبما ذكر الصحفي الشهير فابريزيزو رومانو، فإن ليدز يونايتد لا ينوي الدخول في أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد بشأن صفقة محتملة لـ إيلان ميسلير.

وأوضح أن مسؤولي ليدز يونايتد يعدون إيلان ميسلير لاعبًا لا مساس به، وجزءً أساسيًا من صفوف الفريق، ومن ثم لا يوجد أي استعداد للتخلي عنه.

ولا يُعد مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الراغب في ضم الحارس الفرنسي المذكور، حيث هناك كذلك توتنهام وليستر سيتي.

المصدر: btolat