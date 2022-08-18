أكاديمية روابي الإنجليزية تعلن نتائج الصف العاشر بامتحانات الثانوية البريطانية

وطن: أعلنت أكاديمية روابي الإنجليزية نتائج الصف العاشر في امتحانات الثانوية العامة البريطانية وفق نظام IGCSE.

وأظهرت النتائج تسجيل الطلبة نجاحاً بنسبة وصلت إلى 100%، حيث حصل 6 طلبة من أصل 15 طالباً وطالبة على جائزة الامتياز لحصولهم على علامات فاقت 90% في جميع المواد التي تقدموا لها، في حين حصد 5 طلبة آخرين جائزة الاستحقاق نظراً لنتائجهم المتفوقة.



وتأتي هذه النتائج تتويجاً لجهود الأكاديمية في تقديم نظام تعليمي متميز قادر على إلحاق الطلبة بكبرى مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم بعد تخرجهم من الأكاديمية.