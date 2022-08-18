المالية: مشروع قانون "القيمة المضافة" يستهدف قطاعات جديدة ونسبة الضريبة فيه "متدرّجة"

وطن: قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، إن ما يميز مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، تحديده آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية.

وردا على سؤال وطن حول نسبة الضريبة في مشروع القانون الجديد، أوضح حنش أن النسبة ليست ثابتة، كما هو معمول به حالياً ( 16%)، حيث تبدأ من الصفر وتتجاوز في بعض الأحيان النسبة الحالية. مشيرا إلى أنه يحقق الشمول الضريبي لجميع الفئات والقطاعات، حيث يجب أن تكون جميعها مسجلة في الضريبة، وهذا ليس شرطا أن تدفع جميعها الضريبة، فقد تكون نسبة الضريبة المفروضة على بعضها صفر.

وأضاف أنه تمت مناقشته مع جميع الفعاليات والقطاعات، وعُقدت أكثر من 100 جلسة بمعدل 1500 ساعة عمل استمرت على مدار عام ونصف، وتم الأخذ بـ 210 ملاحظات بناء على توجيهات وزير المالية شكري للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأوضح حنش أن مشروع القانون الحالي احتوى على 18 فصلاً تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية.

وقال حنش إنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور.

وبين أنه حتى اللحظة، لا تزال الحكومة الفلسطينية تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها.

ولفت أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظّم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيراً إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي ) بحيث سيتم احتساب عليهما ضريبة صفرية بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته. كما أنه يقلل من التهرب الضريبي.

وأوضح أنه يجري العمل على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدتها وزارة المالية ممثلة بمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش اليوم الخميس، مع عددٍ من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المهتمة بالشأن الاقتصادي لاطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وذكر حنش أن الجلسة جاءت استكمالاً لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.