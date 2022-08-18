"التحالف الشعبي" يدين هجوم الاحتلال على المؤسسات الأهلية الفلسطينية ويدعو السلطة لاتخاذ رد حازم على العدوان

وطن: أدان التحالف الشعبي للتغيير الهجمة العدوانية الاحتلالية الاسرائيلية على عدد من المؤسسات الاهلية الفلسطينية في مدينة رام الله صباح اليوم الخميس الموافق ٨/١٨ /٢٠٢٢.

وقال التحالف في بيان له، وصل وطن، نسخة عنه، ان العدوان الاسرائيلي فجر هذا اليوم يترافق مع مداهمات عدة في نابلس ومناطق الضفة الغربية واستمرار العدوان على شعبنا ؛ وهي تؤكد على المدى الذي ذهب به العدوان الاسرائيلي على شعبنا ؛ بما في ذلك على مؤسساته الاجتماعية والحقوقية والثقافية التي تقدم خدمات لشعبنا على الاصعدة القانونية والاجتماعية والتنموية وتقيم في ذات الوقت علاقاتها مع نظيراتها في اوروبا والعالم ، وتحظى بثقة واحترام المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي".

وأضاف التحالف الشعبي أن العدوان الجديد على المؤسسات الفلسطينية يملى على السلطة الفلسطينية ضرورة اتخاذ موقف صارم من سياسة "إسرائيل" المحتلة، سياسة عدوانية تقوم على استباحة الار ‎ض ‎الفلسطينية في الحرية والاستقلال وبتقرير المصير.

ودعا السلطة الى وقف التنسيق الامني واتخاذ الرد الحازم على هذه الهجمة العنصرية على ابناء شعبنا ومؤسساته. كما دعا وزارة الداخلية مرجعية هذه المؤسسات والمسؤولة عنها الى توفير سبل الحماية لها ويظل الخروج من هذه الحالة هو الاستجابة للمطلب الشعبي في اطلاق الحريات العامة واجراء الانتخابات الشاملة، ووقف سياسة الاعتقال للنشطاء السياسيين.