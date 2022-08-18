كوخافي: نفذنا هجومًا على دولة مجاورة خلال العدوان الأخير على غزة

وطن: كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، اليوم الخميس، أن "قواته هاجمت هدفًا في منطقة جغرافية خارج نطاق الحدود بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة."

وقال كوخافي في مؤتمر لرؤساء "قسم التربية" في جيش الاحتلال، إن "قواته هاجمت دولة ثالثة خلال العملية ضد غزة منذ عشرة أيام، والتي تزامنت أيضًا مع حملة اعتقالات في الضفة الغربية".

وأشار كوخافي وفق قناة "ريشت كان" العبرية، إلى أن "قواته أصابت تيسير الجعبري القيادي في الجهاد الإسلامي بدقة كبيرة، ونجحت في تصفيته بعملية جراحية دقيقة".

وردحت مصادر ان كوخافي كان يشير إلى عدوان شنه الاحتلال في سوريا .