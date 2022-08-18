المبادرة الوطنية تدين اعتداء جيش الاحتلال على منظمات المجتمع المدني

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على اقتحام وإغلاق ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في قلب مدينة رام الله.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ان الاحتلال يحاول تحطيم مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني و يخرق القوانين الدولية والإنسانية في كل ساعة، ويشن حربا وحشية على الوجود الفلسطيني.

وأكدت المبادرة ان هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وارادة المجتمع المدني الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته وحقوقه رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله.

وقالت المبادرة ان الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات المدنية الأخرى يمثل تطاولا واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحديا صارخا وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية من قبل وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية.