استشهاد الشاب وسيم نصر أبو خليفة وإصابة 31 مواطنا بينهم 3 بحالة خطرة برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى العربي التخصصي، اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب وسيم نصر أبو خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطة، متأثرا بجروحه التي اصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل بأن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 مواطنا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، واصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز، وإصابة واحدة سقوط.