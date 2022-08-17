مستوطنون يجرفون أراضي في قريوت جنوب نابلس

وطن: واصلت آليات تابعة للمستوطنين، الليلة، أعمال تجريف مساحات من أراضي قريوت جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بتجريف أراضي في قريوت بهدف ربط مستوطنتي "عيليه" و"شيلو" ببعضهما من خلال فتح شارع.

وأشار دغلس بأن أعمال التجريف أتت على مساحة 3 كيلو مترات إلى الآن، تقوم بها 4 جرافات خلال فترة الليل.

وحذّر دغلس من تجريف مساحات أخرى والتهام ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.

المصدر: (وفا)