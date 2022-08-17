غانيس يصنف بشكل نهائي 3 مؤسسات فلسطينية بانها "ارهابية"

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عن تصنيفه بشكل نهائي لثلاثة مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا القرار يشمل مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ ضمن محددات قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تطعن هذه المنظمات أمام المؤسسات القضائية لدولة الاحتلال الاسرائيلي، في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات بأنها "إرهابية" كان أعلن غانتس عنه في شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي.

ورفض ما يسمى قائد القيادة المركزية للجيش الاحتلال الإسرائيلي "قيادة الضفة الغربية"، اعتراضات كانت قدمت من هذه المنظمات، ومنظمتين آخريين هما "الحق" و "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين

المصدر: جريدة القدس