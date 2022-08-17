إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الخميس، قبر يوسف في مدينة نابلس، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وبدأ اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في الجهة الشرقية لنابلس، ترافقهما قرابة 20 آلية لقوات الاحتلال، وتوجهتا نحو قبر يوسف، وانسحبتا بعد نحو ساعة.

وذكرت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال وحافلات مستوطنين اقتحمت مساء اليوم، المنطقة الشرقية في نابلس.

واندلعت مواجهات في المنطقة اسفرت عن وقوع اصابتين برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.