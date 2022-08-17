الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عناب شرق طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب وديع محمد حديد (19 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، على حاجز عناب شرقا.

وأفادت والدة المعتقل، بأن نجلها وديع كان برفقة والده بسيارته في طريقهما إلى نابلس، ولدى وصولهما حاجز عناب، أوقف جنود الاحتلال السيارة وأنزلوا منها وديع وقاموا بتقييده واعتقاله، وطلبوا من والده العودة إلى طولكرم.

وأضافت أن ابنها كان قد اعتقل العام الماضي من قبل قوة من المستعربين اقتحمت مكان عمله في طولكرم، وحكمت عليه بالسجن الإداري مدة سبعة أشهر.