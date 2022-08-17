زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر خان يونس

وطن:استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر خان يونس طاردت مراكب الصيادين، وأطلقت النار صوبها وقنابل الإنارة، الأمر الذي أجبر الصيادين عنوةً على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتعتدي عليهم بشكل متواصل ويومي عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.