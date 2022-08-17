الإفراج عن 4 مراكب صيد صادرتها زوارق الاحتلال من بحر غزة

وطن: أفادت نقابة الصيادين في غزة، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 4 مراكب صيد عبر معبر كرم أبو سالم، صودرت في وقت سابق بحر قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين زكريا بكر، إن هذه المراكب صودرت قبل عدة أشهر، اثنين منهما لعائلة "أبو عودة" وآخر لعائلة "التوم".

وأضاف أن المصادرة تمت بعد اعتقال الصيادين على هذه المراكب قبل 6 شهور، وأبقوا على المراكب مصادرة في ميناء أسدود.

وأوضح بكر، أن الاحتلال يمارس جريمة بحق صيادي قطاع غزة من خلال اعتقال الصيادين ومراكبهم، إذ يُفرج عن المواطنين بعد اعتقالهم ويبقي على مراكبهم، في حين يُفرج عن مراكب صودرت سابقاً ويبقي المصادرة حديثاً.