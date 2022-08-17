بعد اتصال بين لابيد وأردوغان.. إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة كامل العلاقات الدبلوماسية بينهما

وطن: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن تركيا ودولة الاحتلال الاسرائيلي تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب لابيد اليوم الأربعاء، أنه "بعد الاتفاقيات التي تحققت خلال زيارة يائير لابيد إلى أنقرة ولقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ولاحقا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء والرئيس التركي أردوغان وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات بين البلدين على مدار العام الأخير، قرر البلدان العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل".

وأضاف البيان أن "المدير العام للخارجية الاحتلال الاسرائيلي ألون أوشبيز تحدث أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال واتفق معه على القيام بذلك". وتقرر إعادة رفع مستوى العلاقات بين دولة الاحتلال و تركيا لتبلغ التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامين من كلتا الدولتين.

وقال لابيد في البيان إن"استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل"، متعهدا بمواصل العمل على "تعزيز مكانة دولة الاحتلال الاسرائيلي في العالم".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أيضا عن إعادة تبادل السفراء بين تركيا ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال في تصريحات صحفية: "قررنا إعادة تبادل السفراء مع دولى ، وتعيين سفير لنا في تل أبيب. سيتم الإعلان عن الأسماء وبدء العملية رسميا". .

المصدر: i24News + وسائل إعلام تركية + RT