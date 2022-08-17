بالاسماء| آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشوفات المسافرين للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون للحافلتين: الثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/30). مـــن هــــنا

وذكرت أن السفر سيكون للحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31). مــــن هـــنا

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى مصر.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.