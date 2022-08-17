استطلاع لوطن: 59 % يعتقدون ان اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية والنقابية سببها غياب أفق سياسي

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول الأسباب التي دفعت لاتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية والنقابية في الضفة؟

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول ما الذي دفع لاتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية والنقابية في الضفة؟

وقال 59 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون ان الذي دفع لاتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية والنقابية في الضفة هو غياب الأفق السياسي، بينما قال 36 % من المستطلعة آراؤهم ان سبب ذلك هو فشل الحكومة في إدارة الشؤون العامة وتهميش دور النقابات، بينما أرجع 5 % سبب ذلك الى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وشهدت الضفة الغربية في الشهور الماضية اتساعا في دائرة الاحتجاجات الشعبية والنقابية، تمثلت في إضراب نقابتي المحامين والمهندسين، واضراب المعلمين ونقابة النقل العام الحكومي.