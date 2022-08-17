وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار التصاريح ستُناقش مع الجانب الاسرائيلي الشهر الجاري.

وزير العمل: "سماسرة التصاريح" أوجدتهم اسرائيل وسنلاحقهم

رفضنا مُقترحاً اسرائيلياً يقضي بربط العامل مباشرة مع "المنسق"

وطن: اعلن وزير العمل نصري ابو جيش، الوزارة وضعت خطة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية، مشيراً الى أنه تم رفض مُقترح اسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الاسرائيلي من خلال المنسق وهذا مرفوض وطنياً"، معرباً عن أمله أن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال الاجتماع المقرر الشهر الجاري.

وقال أبو جيش إن الوزارة تبذل جهوداً مع اللجنة العمالية الاسرائيلية، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح".

وأعرب عن أمله بأن تستجيب اللجنة العمالية الاسرائيلية للمطالب الفلسطينية بهذا الشأن، وأن تضع حداً لسماسرة التصاريح مؤكدا ان وزارة العمل قامت بملاحقة عدد منهم ومحاكتهم قضائيا على هذه الجريمة.

وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور الذي اقر مؤخرا بقيمة 1850 شيكل أوضح أبو جيش أن هذا المبلغ لا يُلبي احتياجات أي اسرة، مشيراً الى أن جهودا بذلت ليكون المبلغ 2400 شيكل، لكنه أشار الى وجود 120 مفتشا يقومون بالمراقبة على المنشأت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين وانه تم اغلاق العديد من المنشآت وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء.

وشدد وزير العمل على انه لن يسمح لاي موظف في وزارته بأن يحاول ضرب قانون العمل، وان يحابي طرفاً دون الآخر لأي سبب كان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وأخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال لتوفير العلاج للعمال.

المصدر (إذاعة صوت فلسطين)