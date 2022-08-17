الاحتلال يقتلع 166 شتلة نخيل وحمضيات ويدمر خط مياه شمال أريحا

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 166 شتلة نخيل وحمضيات، في الأراضي المستأجرة من وزارة الأوقاف في قرية "العوسج" التعاونية شمال مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونما من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقل يبلغ طوله 400 متر.

وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.