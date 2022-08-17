أسعار النفط ترتفع عن أقل مستوياتها منذ 6 أشهر

وطن: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها أمس إلى أقل مستوياتها منذ حوالي ستة أشهر، في الوقت الذي يدرس فيه المتعاملون والمستثمرون احتمالات زيادة إنتاج إيران من النفط بالتزامن مع تراجع توقعات النمو الاقتصادي العالمي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 87 دولار اللبرميل، في ظل مكاسب أوسع نطاقا للسوق بعد تراجع الأسعار خلال جلسات التداول الثلاثاء الماضي بأكثر من 8% .

وشهدت المحادثات المستمرة بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية تقدما خلال الأيام الماضية مما يزيد احتمالات التوصل إلى اتفاق وبالتالي رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وهو ما يعني زيادة صادراتها النفطية بنسبة كبيرة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنسبة 1ر1% إلى 49ر87 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2ر3%. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 27ر93 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.