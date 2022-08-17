إنتاج المصانع الأميركية ينمو بأعلى من التوقعات في يوليو

وطن: ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، وذلك على الرغم من تراجع ثقة الشركات.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.4 في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج بالمصانع الأميركية سيرتفع 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع إنتاج المصانع الأميركية بنسبة 3.2 بالمئة في يوليو.

وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.

وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش للربع الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات بنمو إيجابي حوالي 0.4 بالمئة، لتدخل أميركا بشكل "تقني" في مرحلة الركود، بعد أن انكمش اقتصادها بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول.

المصدر: snabusiness