مصطفى البرغوثي ردا على لابيد: يجب ان تشعر بالعار انت وكل حكام اسرائيل لانكم ترتكبون جرائم حرب ضد الفلسطينيين

رام الله - وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي ان رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد ووزير حربه بيني غانتس يجب ان يشعروا بالعار.

وقال البرغوثي في تصريح مقتضب ردا على تصريح لابيد، ان الذي يجب ان يشعر بالعار هو لابيد و غانتس وكل حكام الاحتلال الذين ارتكبوا ويواصلون ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني و يريقون دماء الفلسطينيين وأطفالهم لخدمة حملاتهم الانتخابية.

وجاء تعقيب البرغوثي ردا على هجوم لابيد على الرئيس محمود عباس، حيث قال لابيد: إنّ اتهام الرئيس محمود عباس، لإسرائيل بارتكاب 50 محرقة، ليس عارا أخلاقيا فحسب، بل كذب وافتراء رهيب، التاريخ لن يغفر له أبدا."

واتهم الرئيس محمود عباس إسرائيل خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب " 50 محرقة" بحق أبناء الشعب الفلسطيني.