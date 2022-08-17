"محدث" .. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطلوبين في بلاطة وثلاث اصابات بالرصاص الحي جراء اقتحام المدينة

رام الله - وطن: انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس، بعد ان اقتحمت صباح اليوم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بما في ذلك مخيم بلاطة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت احد المنازل في حارة الجماسين وبدأت بمطالبة احد الشبان بتسليم نفسه.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال فشلت في اعتقال مطلوبين، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم وشارع القدس.

واوضحت المصادر ان شابا اصيب بالرصاص الحي في الفخد، وطفلا أصيب بالرصاص الحي وكلاهما من مخيم بلاطة وجرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما قال الهلال الاحمر ان طواقمه تعاملت مع 3 اصابات بالرصاص الحي في المخيم وشارع القدس.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة عماد زكي لاذاعة شباب اف ام، ان عملية الاحتلال لاعتقال مطلوبيْن باءت بالفشل.