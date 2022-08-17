مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر قرع

وطن: قُتل شاب (22 عاما) بجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع صباح اليوم، الأربعاء. وأقر مسعفون بمقتل الشاب في موقع الجريمة، فيما قالت شرطة الاحتلال إنها فتحت تحقيقا.

وأفاد مسعفون وصلوا إلى موقع الجريمة أن الشاب مصاب بأعيرة نارية ولم يكن هناك علامات تدل على أنه على قيد الحياة، وأعلنوا عن وفاته.

وقال أحد المسعفين إنه تم إجراء فحوصات للشاب، "لكن لم تكن هناك علامات أنه على قيد الحياة، ولم يتبقَ لنا سوى الإقرار بوفاته".

وبمقتل الشاب في كفر قرع، اليوم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، منذ مطلع العام 2022 الجاري، لتبلغ 65 قتيلا، من بينهم 7 نساء .