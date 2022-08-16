الرئيس يتهم دولة الاحتلال بارتكاب "محرقة" ضد الفلسطينيين والمستشار الألماني شولتس يبدو غاضباً

وطن: اتهم الرئيس محمود عباس دولة الاحتلال خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة/هولوكوست/" بحق الفلسطينيين.

وخلال المؤتمر الصحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في دار المستشارية، قال الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء: "دولة الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست".

وفي رد الرئيس على سؤال لصحافي حول ما إذا كان سيعتذر "لإسرائيل" بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم الفلسطيني على البعثة الرياضية "الإسرائيلية" في أولمبياد ميونخ 1972، قال: إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي، نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

وتابع المستشار الألماني تصريحات الرئيس بتعبيرات وجه متيبسة وبدا غاضبا وأن لديه النية للرد، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أعلن نهاية المؤتمر بعد إجابة الرئيس مباشرة.

وكان قد أُعْلِن في السابق أن السؤال الموجه إلى الرئيس عباس هو السؤال الأخير.

وفي وقت لاحق، قال هيبشترايت إن شولتس كان غاضبا حيال تصريحات الرئيس.

وكان المستشار الألماني شولتس انتقد الرئيس علنا قبل ذلك لأن الأخير وصف سياسة الاحتلال الإسرائيلي بأنها "نظام أبارتايد (فصل عنصري)" وقال شولتس:" أود أن أقول صراحة عند هذه النقطة أنني لا أتبنى كلمة أبارتايد ولا أعتبرها صحيحة لوصف الموقف".

وكان الرئيس قال قبل ذلك إن تقويض حل الدولتين " وتحويله إلى واقع جديد للدولة الواحدة بنظام الأبارتايد، لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر : القدس العربي