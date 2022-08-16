فصائل المقاومة تدعو لتصعيد العمليات وتؤكد وقوفها خلف الأسرى المضربين

وطن: قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، إنّ "المقاومة في الميدان أثبتت أنّها موحدة في كافة الساحات"، داعية إلى تصعيد العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة بما فيها القدس والداخل المحتل.

وأكّدت فصائل المقاومة، في بيان صحفي في ختام اجتماعها الدوري بغزة، على أنّ المقاومة أكّدت قدرتها بكل حكمة وقوة واقتدار على إفشال المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى شق صف مقاومتنا وشعبنا.

وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية بشكل كامل عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، مشدّدة على أنّ المقاومة تقوم بواجبها ودورها المنوط بها في صد العدوان ولجم الاحتلال عن التغول في دماء شعبنا.

كما أكّدت وقوفها خلف الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير خليل عواودة الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة.

وشدّدت على أنّ "قضية الأسرى هي ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا؛ لذا فنحن ندعمهم ونسنادهم ونشدّ على أيديهم بكل ما أوتينا من قوة، فهذا واجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي".

وتوجّهت فصائل المقاومة الفلسطينية بالتحيّة للمقاومة في غزة والضفة "التي ردّت العدوان على شعبنا ولقّنت العدو درسًا هامًا في ترابط ساحات المقاومة من خلال تكاملها في الميدان".

ودعت الأمة جمعاء إلى تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والأقصى ونصرة شعبنا وقضيّته العادلة حتى زوال الاحتلال.

المصدر: (صفا)