بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

وطن: فتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه تجاه مركبي جر غرب منطقة الواحة شمال مدينة غزة، ولا تزال حتى اللحظة تحاصر المركبين.

يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز وتفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.