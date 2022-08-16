الاحتلال ينقل الأسير يوسف الباز إلى عزل "اوهلي كيدار"

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المضرب عن الطعام الشيخ يوسف محمد الباز من مستشفى "سوروكا" إلى عزل "اوهلي كيدار".

ويواصل الباز (64 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقاله، بعد أن ابقت مخابرات الاحتلال على اعتقاله رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.

يُشار إلى أنّ االباز من أراضي عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي.