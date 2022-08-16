الاتحاد الأوروبي يعلن تبرعه بـ97 مليون يورو للأونروا

وطن: وقع الاتحاد الاوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" اتفاقية التبرع السنوي لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022 بقيمة 97 مليون يورو.

جاء ذلك خلال زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، مدرسة الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني "إنني ممتن للغاية لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال واحدا من مانحينا الأكثر موثوقية وشريكا استراتيجيا للوكالة في عام 2022. إن هذا التبرع الذي يأتي في الوقت المناسب والوكالة تواجه تحديات مالية هامة وعميقة لتنفيذ مهام ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، سيساعدنا على استدامة الخدمات الأساسية، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين الذين يواجهون صعوبات هائلة في مختلف أرجاء المنطقة".