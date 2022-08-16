دعوات لتلبية نداء "الفجر العظيم" يوم الجمعة في مساجد الضفة المحتلة

وطن: دعت حملة "الفجر العظيم" جماهير شعبنا إلى استنهاض الهمم وتلبية نداء الفجر والنفير إلى المساجد لأداء صلاة فجر يوم الجمعة المقبل في جميع مساجد محافظات الضفة الغربية المحتلّة.

وشهد فجر الجمعة الماضية تلبية آلاف المصلين لنداء الفجر العظيم بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل، والذي حمل عنوان "فجر الشهداء"، وفاء للشهداء.

ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وعموم مساجد الضفة الغربية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال، والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

وتحوّلت حملة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك إلى ظاهرة دينية سياسية أسبوعية، من خلال تسمية كل جمعة باسم يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي في مواجهة الاحتلال.