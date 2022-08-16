مانشستر سيتي يُعلن عن صفقة جديدة

وطن: أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن ضم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمة من أندرلخت في الدوري البلجيكي.

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا قبل قليل، يؤكد من خلاله ضم مدافع أندرلخت، سيرجيو جوميز، البالغ من العمر 21 عامًا.

خاض جوميز 49 مباراة في الموسم الماضي مع نادي أندرلخت في جميع البطولات التي نافس عليها الفريق البلجيكي.

كانت بداية جوميز في برشلونة قبل أن يغادر النادي الكتالوني وينضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2018، كان معارًا في هويسكا لمدة موسمين قبل الانضمام إلى أندرلخت في عام 2021.

المصدر: btolat