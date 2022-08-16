محكمة الاحتلال تمدد عزل الأسير أحمد مناصرة لـ 6 أشهر رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب

وطن: مددت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع اليوم الثلاثاء، عزل الأسير أحمد مناصرة (20 عاماً) لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال.

وذكر المحامي خالد زبارقة، أن تمديد عزل الأسير مناصرة يبدأ من تاريخ 21 أيار/ مايو 2022، وينتهي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وحمّل زبارقة، سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور حالة الأسير مناصرة النفسية والصحية، في ظل استمرار تجاهلها للظروف التي يعاني منها، الأمر الذي قد ينتج عن استمرار عزله مزيداً من الانتكاسة في صحته النفسية.

وكانت سلطات الاحتلال حولت الأسير مناصرة من عزل سجن "ايشل" في بئر السبع الى عزل سجن "هشيكما" في عسقلان مؤخراً.

وكانت مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيرا، توجهت بطلب للافراج عن مناصرة بسبب تردي حالته الصحية.

وكانت تقارير طبية، أكدت إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية نتيجة المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.