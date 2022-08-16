الاحتلال يخطر بوقف العمل في أربعة منازل جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في أربعة منازل شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمعي الخالدية وغزيوه التابعين لبلدة الكرمل شرق يطا، وأخطرت المواطنين عزيز محمد داود، ومعاذ عيسى حمامدة، وابراهيم وأحمد اليتيم، بوقف العمل في منازلهم، التي يبلغ مساحة كل منزل منها 100 متر مربع تقريبا، ويقطنونها مع عائلاتهم التي يبلغ عدد كل منها ثمانية أنفار على الأقل.