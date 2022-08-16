شادي عثمان: سفراء وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي يتوجهون الى غزة لمتابعة الأوضاع بعد العدوان الأخير

وطن: يصل وفد من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي الى قطاع غزة اليوم برفقة ممثل الاتحاد في القدس المحتلة لمتابعة الأوضاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وآثاره الكارثية .

وقال المتحدث باسم الاتحاد في القدس شادي عثمان ان جولة الوفد ستبدأ بزيارة مستشفى الشفاء للاطلاع على الأوضاع الصحية فيه يتبعها زيارة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وطواقم الاسعاف التي بذلت جهودا كبيرة في التصعيد الأخير في مساعدة المواطنين.

وأضاف عثمان في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الوفد سيوقع اتفاقية تمويل للاونروا بقيمة 261 مليون يورو تتوزع على الثلاثة أعوام المقبلة وبقيمة 85 مليون يورو لكل عام تبدأ من العام الجاري كي تتمكن من عملها وتقديم خدماتها.